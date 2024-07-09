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Рогов: ВС России серьезно повредили линию обороны ВСУ под Ореховым

Рогов: ВС России серьезно повредили линию обороны ВСУ под Ореховым

Линия обороны армии Украины на ореховском направлении в результате массированных ударов ВС РФ получила серьезные повреждения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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