Король Иордании Абдалла II назвал бомбардировки Газы военным преступлением

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на открытии каирского саммита мира по Палестине заявил, что бомбардировки сектора Газа являются коллективным наказанием и военным преступлением, а также призвал к немедленному прекращению боевых действий и блокады анклава.
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