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Максим Галкин* показал, чем закончился день рождения Пугачевой

Максим Галкин* показал, чем закончился день рождения Пугачевой

Собака испортила подаренные певице цветы Комик Максим Галкин (в России признан иностранным агентом) опубликовал видео, на котором ругает собаку за перерытый горшок с орхидеями, подаренный певице Алле Пугачевой на 75-летие, пишет mail.

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