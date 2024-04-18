Максим Галкин* показал, чем закончился день рождения Пугачевой

Собака испортила подаренные певице цветы Комик Максим Галкин (в России признан иностранным агентом) опубликовал видео, на котором ругает собаку за перерытый горшок с орхидеями, подаренный певице Алле Пугачевой на 75-летие, пишет mail.
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