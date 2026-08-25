Кая Каллас хочет усилить санкции против России осенью. Глава евродипломатии рассказала, что совместно с «коалицией желающих» она обсудила усиление ПВО Украины, поддержку на зимний период и давление на Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии