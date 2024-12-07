В подконтрольном Киеву Херсоне повредили объект инфраструктуры

При ударе российских войск по объектам в подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры, заявил глава украинской городской военной администрации Роман Мрочко 7 декабря в Telegram-канале.
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