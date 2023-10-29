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ВС РФ ликвидировали минометный расчет и отразили три атаки ВСУ

ВС РФ ликвидировали минометный расчет и отразили три атаки ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Сергей Зыбинский поделился информацией об успехах, которых удалось достичь в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения.

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