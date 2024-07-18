Превращение в малообразованных полудурков

Православие и социализм это "две большие разницы", как говаривали в Одессе в лучшие времена. Удивляет, когда школьникам с айфонами впаривают непорочное зачатие, воскрешение из мёртвых и хождение по вОдам. Такие проявления - следствие Х-системы образования и ЕГЭ. В окружающих сам замечаю механистичность повадок от обильного использования айфонов. Лиричной сердечности бА-АЛшой дИфЦыт

Ed

Да не в человека прямоходящего, круче, появится еще один тип обезьян. Каждый из них, этих типов обезьян, результат деградации когда то сапиенса. Не человек произошел от обезьяны, а обезьяны от человека. Наблюдаемый идиотизм можно объснить уже только генетическими изменениями с явно выраженными биологическими отклонениями. Сам преподавал в высшей школе более 50 лет до недавнего времени, прекратил работу, ныне работа невозможна, идиотизм зашкаливает. Когда то во Франции, еще в советское время печатали статьи об этнической математике - отклонения от нормы среди коренныйх жителей Африки, которых они перетягивали в терпимый уровень своими разработками. Ныне эти статьи дают точную информацию об уровне развития нынешней молодежи, отсюда и все эти цветные революции - единственно доступная деятельность для стад идиотов.