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Превращение в малообразованных полудурков

Превращение в малообразованных полудурков

То, с чем я сталкиваюсь в последнее время все чаще, наводит меня на ужасающую в сущности своей мысль, от которой с завидной регулярностью дергается бровь, - люди неудержимо тупеют.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Православие и социализм это &quot;две большие разницы&quot;, как говаривали в Одессе в лучшие времена. Удивляет, когда школьникам с айфонами впаривают непорочное зачатие, воскрешение из мёртвых и хождение по вОдам. Такие проявления - следствие  Х-системы образования и ЕГЭ. В окружающих сам замечаю механистичность повадок от обильного использования айфонов.  Лиричной сердечности бА-АЛшой дИфЦыт
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17 час.
Ed
Да не в человека прямоходящего, круче, появится еще один тип обезьян. Каждый из них, этих типов обезьян,  результат деградации когда то сапиенса. Не человек произошел от обезьяны, а обезьяны от человека. Наблюдаемый идиотизм можно объснить уже только генетическими изменениями с явно выраженными биологическими отклонениями. Сам преподавал в высшей школе более 50 лет до недавнего времени, прекратил работу, ныне работа невозможна, идиотизм зашкаливает. Когда то во Франции, еще в советское время печатали статьи об этнической математике - отклонения от нормы среди коренныйх жителей Африки, которых они перетягивали в терпимый уровень своими разработками. Ныне эти статьи дают точную информацию об уровне развития нынешней молодежи, отсюда и все эти цветные революции - единственно доступная деятельность для стад идиотов.
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15 час.
E
Ed
Да не в информации дело - идут реальные, по всем системам организма изменения. Деградация общемировая, но с разной скоростью, ускоряется мигрантскими потоками, становится необратимой
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15 час.

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