Минобороны РФ: российский Ми-28НМ ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области

Были использованы авиационные ракеты Российский вертолёт Ми-28НМ ударил авиационными ракетами по опорному пункту украинской армии, цель была успешно ликвидирована, рассказали в Министерстве обороны России.
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