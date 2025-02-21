Трамп назвал его переговоры с Путиным хорошими

Его диалог с русским лидером оказался более продуктивным, нежели общение с представителями Украины.В пятницу американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что его диалог с русским лидером Владимиром Путиным оказался более продуктивным, нежели общение с представителями Украины.