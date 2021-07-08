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Чуть-чуть не хватило: Восток упустил победу в последнем заезде

Чуть-чуть не хватило: Восток упустил победу в последнем заезде

На стадионе в Уссурийске прошла первая домашняя гонка "Востока" в сезоне. Ведя в счете четыре очка, приморцы упустили победу в последнем заезде, но смогли набрать первые очки в чемпионате России, сообщает ИА UssurMedia.

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