Опубликованы снимки победителей конкурса Drone Photo Awards 2024

Первое место в категории «Город»: самый высокий небоскреб в Европе — петербургский «Лахта-центр» / © Yuriy Stolypin Второе место в категории «Город»: город Гуйян в китайской провинции Гуйчжоу расположен в карстовом регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии