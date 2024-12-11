Первый день безо льда в Арктике может наступить уже летом 2027 года – прогноз

Первый день безо льда в Арктике может наступить уже летом 2027 года – это знаковое событие для планеты, которое может изменить ветры и океанские течения, вызывая экстремальные погодные явления по всему миру.
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