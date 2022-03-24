В апреле начнется ремонт сразу пяти уссурийских дорог

С апреля АО "УПТС" начнет выполнение обязательств по контракту с администрацией УГО. Приход теплых весенних температур позволит рабочим приступить к ремонту пяти дорожных участков в Уссурийске.
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