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Как завершится СВО и чем РФ отличается от Запада: главные заявления Путина

Как завершится СВО и чем РФ отличается от Запада: главные заявления Путина

Президент отметил, что у страны достаточно ресурсов для получения необходимого результата в рамках СВО.

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