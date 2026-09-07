Хронология ударов по России! Последствия налетов по регионам: шесть мирных жителей погибли

Минувшей ночью российские регионы подверглись одной из самых крупных атак беспилотников за последнее время.
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