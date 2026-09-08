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Виталий Маслов: «В 2026 году Челябинская область продолжает планомерно развивать системы водоснабжения»

Виталий Маслов: «В 2026 году Челябинская область продолжает планомерно развивать системы водоснабжения»

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября, ФедералПресс. В 2026 году Челябинская область продолжает целенаправленную работу по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в рамках государственной программы «Чистая вода».

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