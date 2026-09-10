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Газета.ру

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Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Подмосковья на Камчатку

Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Подмосковья на Камчатку

Полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков из Подмосковья на Камчатку, задержав отправителя и получателя, уголовное дело направлено в суд.

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