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Трамп отказался вставать на чью-либо сторону в конфликте на Украине

Трамп отказался вставать на чью-либо сторону в конфликте на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выбирать между победой России или Украины в нынешнем вооруженном конфликте.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Браво, ТРАМП! КАК ТЕБЯ ЗОВУТ-ТО ЕЩЕ НЕ ЗАБЫЛ?... А то ты каждый день несешь какую-то еще неслышанную ЕРЕСЬ!... СОЗНАЙСЯ УЖЕ, НИЧЕГО У ТЕБЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ...
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23 час.
СХ
Сергей Храмов
Зачем Трампу поддерживать Натовский еврофашизьм Байдена оплачивая его долларами. РВСН.
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19 час.
Астон Мартин
там еще конгресс имеется с собственными решениями
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10 час.
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