Трамп отказался вставать на чью-либо сторону в конфликте на Украине

Evgenija Palette

Браво, ТРАМП! КАК ТЕБЯ ЗОВУТ-ТО ЕЩЕ НЕ ЗАБЫЛ?... А то ты каждый день несешь какую-то еще неслышанную ЕРЕСЬ!... СОЗНАЙСЯ УЖЕ, НИЧЕГО У ТЕБЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ...