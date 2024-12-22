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Владимир Путин сообщил о разногласиях в МО РФ из-за «Орешника»

Владимир Путин сообщил о разногласиях в МО РФ из-за «Орешника»

Президент России заявил, что сам участвовал в разработке баллистической ракеты.Производство и применение гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» были осуществлены при глубоком участии российского лидера.

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