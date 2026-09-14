Тульские сельхозпроизводители намолотили более 2 миллионов тонн зерна

Аграрии региона собрали 150 тысяч тонн рапса, более 180 тысяч тонн картофеля и 10 тысяч тонн овощей, уборка гречихи уже началась.
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