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Тульские новости

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Тульские сельхозпроизводители намолотили более 2 миллионов тонн зерна

Тульские сельхозпроизводители намолотили более 2 миллионов тонн зерна

Аграрии региона собрали 150 тысяч тонн рапса, более 180 тысяч тонн картофеля и 10 тысяч тонн овощей, уборка гречихи уже началась.

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