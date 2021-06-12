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Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» с участием военнослужащих ВВО состоялась в Чите

Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» с участием военнослужащих ВВО состоялась в Чите

Торжественный митинг по случаю прибытия поезда открыли начальник эшелона - полковник Игорь Сокол, а также представители краевой и городской администрации.

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