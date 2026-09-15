Принятие решений в США: система или хаос?

В мейнстриме американской прессы второй год пережевывают тему того, как непоследовательный и неприятный Трамп порушил наработанные предшественниками схемы ведения дел и вообще перевернул всю логику принятия (внешне)политических решений.
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