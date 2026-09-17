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Иркутск Сегодня

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Диспансеризация в Иркутской области: 831 случай онкологии выявлен впервые за 8 месяцев

В Иркутской области за восемь месяцев 2026 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 600 тысяч взрослых жителей.

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