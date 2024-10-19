Раскрыты самые полезные для сердца продукты Для здоровья сердца необходимо употреблять продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, а также антиоксиданты, рассказала кардиолог Анна Небольсина.
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