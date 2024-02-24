Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Споры на форуме - Русским может считать себя лишь православный... Лена ОТВЕТ -Есть понятие этнич...Реплика на призыв...
  • Владимир Акулов
    КТО  РУССКИЙ  ?   О национальности... 1. Национальность каждого - это кровь... Кто твои предки? Где их могилы , ко...Реплика на призыв...
  • саша дмитренко
    аффтар  идиот!!  это  произошло  не  вчера))),,,говорили  по  россия24  и  заодно  назвали  пути,как  будут  обходить...ЦБ негласно перек...

ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы

ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы

ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы "Откуда деньжишки? Из лесу? Вот и иди. лесом!" Южане в шоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Петров
Шабля это пацанское :- &quot; ша бля!(то есть тихо!!) вокруг менты пасутся&quot;))
Ответить
4 час.
СК
Сергей Кашапов
Шабля в переводе с беларуского, означает сабля.
Ответить
2 час.
саша дмитренко
аффтар  идиот!!  это  произошло  не  вчера))),,,говорили  по  россия24  и  заодно  назвали  пути,как  будут  обходить  этот  закон
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору