ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы "Откуда деньжишки? Из лесу? Вот и иди. лесом!" Южане в шоке.
ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы
Комментарии
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Александр Петров
Шабля это пацанское :- " ша бля!(то есть тихо!!) вокруг менты пасутся"))
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4 час.
СК
Сергей Кашапов
Шабля в переводе с беларуского, означает сабля.
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2 час.
саша дмитренко
аффтар идиот!! это произошло не вчера))),,,говорили по россия24 и заодно назвали пути,как будут обходить этот закон
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1 час.
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