ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы

Шабля это пацанское :- " ша бля!(то есть тихо!!) вокруг менты пасутся"))

Шабля в переводе с беларуского, означает сабля.

саша дмитренко

аффтар идиот!! это произошло не вчера))),,,говорили по россия24 и заодно назвали пути,как будут обходить этот закон