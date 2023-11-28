Веселые считалочки для детей

Воспитатель Ня, Гуди и Том-Том познакомят вас с любимыми рифмами. 123RF/legion-media.ruСчиталочки – это увлекательный способ научить детей счету в прямом и обратном порядке, а также помочь им в развитии памяти и чувства ритма.
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