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Юрист Шугаев рассказал, кого не коснутся штрафы за неосвоение земель

Юрист Шугаев рассказал, кого не коснутся штрафы за неосвоение земель

Дачникам, чьи земельные участки находятся в границах города или сельских поселений, не следует бояться новых поправок в Земельный кодекс, заверил член правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества Сергей Шугаев.

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