Российские десантники предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области

Попытка ВСУ контратаковать с помощью наземных роботов с пулеметными установками на Ореховском направлении провалилась благодаря оперативной работе расчетов БПЛА 299-го гвардейского полка — оба комплекса были уничтожены до подхода к переднему краю.
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