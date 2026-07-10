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Российские десантники предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области

Российские десантники предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области

Попытка ВСУ контратаковать с помощью наземных роботов с пулеметными установками на Ореховском направлении провалилась благодаря оперативной работе расчетов БПЛА 299-го гвардейского полка — оба комплекса были уничтожены до подхода к переднему краю.

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