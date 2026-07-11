Small Business Chapter 11 Filings Increase 50% Year Over Year Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Small business Chapter 11 bankruptcy filings jumped 50 percent in the first half of 2026 from the same period last year, signaling pressure on business owners.
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