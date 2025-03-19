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Тайный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи в ходе разговора Путина и Трампа

Тайный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи в ходе разговора Путина и Трампа

Во время переговоров президентов России и США вечером во вторник 18 марта, на русском рынке произошло два точечных аномальных обвала из-за действий «тайного инвестора», сообщает "РБК Инвестиции".

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