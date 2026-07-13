Археологи обнаружили необычную находку в Центральной России

Археологи Новгородского государственного университета, работая в городе Пестово Новгородской области, сделали редкое открытие — они обнаружили фрагмент арабской серебряной монеты, дирхама, отчеканенного во второй половине VIII века.
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