Ремонт дорог в Хабаровском крае завершен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

В этом году мэрия выделила почти 60 миллионов рублей на пассажирские перевозки по реке Амур. Навигация прошла без происшествий, количество пассажиров сократилось на 12% по сравнению с прошлым годом – до 63 тысяч человек.
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