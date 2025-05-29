Экранизации наших любимых произведений, которые заставили фанатов разбушеваться не на шутку

Многие из наших любимых фильмов сняты по книгам. Но мы решили не останавливаться на безусловных шедеврах, а собрать варианты экранизаций разной степени удачности, споры о которых все еще не дают по ночам спать привередливым фанатам.
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