⚡️ В Крыму задержаны трое агентов военной разведки Киева, обученных диверсиям и шпионажу Задержанные планировали подрывы на полуострове, среди целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь.
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⚡️ В Крыму задержаны трое агентов военной разведки Киева, обученных диверсиям и шпионажу Задержанные планировали подрывы на полуострове, среди целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь.