В Петербурге планируют построить терминал ВСМ на «Обухово-2»

В Санкт-Петербурге планируют построить новое депо на технической станции «Обухово-2». В Петербурге планируется развитие инфраструктуры в рамках создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, включая постройку депо на технической станции «Обухово-2» и создание транспортно-пересадочного узла «Обухово (Южный)».