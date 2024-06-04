В Петербурге планируют построить терминал ВСМ на «Обухово-2»

В Санкт-Петербурге планируют построить новое депо на технической станции «Обухово-2». В Петербурге планируется развитие инфраструктуры в рамках создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, включая постройку депо на технической станции «Обухово-2» и создание транспортно-пересадочного узла «Обухово (Южный)».
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