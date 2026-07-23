Игра без правил: как Пекин обманул ожидания Запада и спас российский бензин.

Это хорошо, молодцы китайцы!!! Не все же время только с нас доить маржу...

Лариса Шумбасова

Восток дело тонкое ... Да и Китай конечно понимает, что Запад и об них может ноги вытереть при случае . пакостности Европы предела нет , и исключений тоже