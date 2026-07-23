Игра без правил: как Пекин обманул ожидания Запада и спас российский бензин.

Фото: flickr.com/Vin Crosbie/CC BY-ND 2.0 Лето 2026 года обернулось для России жестким топливным кризисом - удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам спровоцировали острый дефицит бензина и дизеля, мгновенно привлекший внимание всего мира.
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