Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Игра без правил: как Пекин обманул ожидания Запада и спас российский бензин.

Игра без правил: как Пекин обманул ожидания Запада и спас российский бензин.

Фото: flickr.com/Vin Crosbie/CC BY-ND 2.0 Лето 2026 года обернулось для России жестким топливным кризисом - удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам спровоцировали острый дефицит бензина и дизеля, мгновенно привлекший внимание всего мира.

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Комментарии
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Марат
Это хорошо, молодцы китайцы!!! Не все же время только с нас доить маржу...
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1 м.
Лариса Шумбасова
Восток дело тонкое ... Да и Китай конечно понимает, что Запад и об них может ноги вытереть при случае . пакостности Европы предела нет , и исключений тоже
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1 м.