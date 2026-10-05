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Лео Туррини: «Дайте уже «Феррари» метеоролога! Итог Гран-при Бахрейна – идеальное зеркало Скудерии. Вечно чего-то не хватает»

Итальянский обозреватель Лео Туррини поделился размышлениями об ошибке «Феррари» с шинами на старте Гран-при Бахрейна в Малайзии.

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