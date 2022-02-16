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В СБУ назвали цель США в пропаганде войны в Европе

В СБУ назвали цель США в пропаганде войны в Европе

В СБУ обвинили Вашингтон в реализации собственных интересов и задач, решении экономических вопросов за счет Евросоюза и Украины на фоне распространяемой американским разведсообществом данных о якобы имеющихся у Москвы планах "нападения" на Киев.

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