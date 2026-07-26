Топливный кризис в России: ситуация с бензином на 26 июля 2026 года

Власти признали проблему и приняли системные меры. Лето 2026 года запомнится российским автомобилистам надолго: многочасовые очереди на заправках, ночёвки в машинах в надежде заправиться с утра, лимиты по 20 литров в одни руки и бензин, заканчивающийся прямо перед носом.