Топливный кризис в России: ситуация с бензином на 26 июля 2026 года

Власти признали проблему и приняли системные меры. Лето 2026 года запомнится российским автомобилистам надолго: многочасовые очереди на заправках, ночёвки в машинах в надежде заправиться с утра, лимиты по 20 литров в одни руки и бензин, заканчивающийся прямо перед носом.
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