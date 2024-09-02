Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев поздравил школьников с началом учебного года

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые родители и учителя! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! 1 сентября - яркий и волнующий день для учеников - особенно тех, которые впервые переступают порог школы, - а также для родителей, педагогов и всех, кто открыт новым знаниям.