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Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев поздравил школьников с началом учебного года

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев поздравил школьников с началом учебного года

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые родители и учителя! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! 1 сентября - яркий и волнующий день для учеников - особенно тех, которые впервые переступают порог школы, - а также для родителей, педагогов и всех, кто открыт новым знаниям.

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