В Чите фигуранты дела о контрабанде леса получили от 9 до 18 лет заключения

Читинский суд приговорил шестерых участников преступного сообщества к длительным срокам лишения свободы, признав их виновными в контрабанде леса более чем на 400 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.
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