Житель России нашел в квитанции подозрительные строки и решил проверить

Рост платежей за жилищно‑коммунальные услуги остаётся устойчивой тенденцией, однако многие жильцы не анализируют детали квитанций, и в итоге оплачивают услуги, которые по закону уже включены в базовый тариф.
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