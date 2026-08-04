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Царьград

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Житель России нашел в квитанции подозрительные строки и решил проверить

Житель России нашел в квитанции подозрительные строки и решил проверить

Рост платежей за жилищно‑коммунальные услуги остаётся устойчивой тенденцией, однако многие жильцы не анализируют детали квитанций, и в итоге оплачивают услуги, которые по закону уже включены в базовый тариф.

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