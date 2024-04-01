Нутрициолог Ибрагимов: людям с аллергией на фруктозу и пектин не стоит есть яблоки

Яблоки могут вызвать у некоторых людей неприятные симптомы. Их не рекомендуется употреблять при наличии аллергии на фруктозу, пектин или полифенолы, сообщил нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов в беседе с News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии