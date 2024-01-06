Праздничная литургия проходит в Казанском соборе Петербурга

Праздничная литургия в честь Рождества Христова проходит в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. К торжественной церемонии присоединился и губернатор города Александр Беглов — он вместе с прихожанами отмечает этот светлый праздник.
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