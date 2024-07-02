МИД Эстонии получил ноту из-за перезахоронения советских солдат в Техумарди

Посольство РФ в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов в поселке Техумарди на острове Сааремаа, говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.
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