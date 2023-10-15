В Гималаях нашли тело погибшей русской альпинистки

Российская альпинистка Оленева погибла после падения в расщелину в Непале Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, накануне упавшей в расщелину при восхождении на пик восьмитысячника Дхаулагири в Непале, найдено.
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