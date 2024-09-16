Деньги больше не утекают. Западные санкции поддержали российскую экономику. Как это произошло?

© Владимир Трефилов550 прочтений Сегодня До начала экономической войны с Западом деньги вытекали из России широким потоком, а после введения санкций эти средства возвращаются в страну, пишет автор статьи в MP.
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