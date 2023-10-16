Палестинский дипломат: арабские страны поддерживают проект резолюции РФ по Газе

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, к проекту Бразилии есть вопросы, передает ТАСС.
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