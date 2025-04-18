Инспекторы ДПС Татарстана помогли водителю, оставшемуся без топлива на трассе

В вечернее время 6 апреля во время несения службы на 1-м километре автодороги «Казань – Буинск – Ульяновск» к автоинспекторам ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан обратился водитель автомобиля «Иксид» с просьбой о помощи.