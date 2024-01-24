Томилинский лесопарк в Люберцах благоустроили по нацпроекту

Томилинский лесопарк в городском округе Люберцы открылся после благоустройства в прошлом году. Проект выполнили благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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